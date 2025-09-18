Der BSV Halle-Ammendorf errang am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 45 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Nietleben durch.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Sean-Anthony Apelt für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte einmal Gelb (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Ammendorf noch einen drauf: In Minute 48 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Apelt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

48. Minute: BSV Halle-Ammendorf in Führung dank Doppelpack von Sean-Anthony Apelt – 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Apelt, Elsner, Pötzsch, Meisel, Winter, Metzler, Eitner, Rötzschke

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Preuß, Rosenheinrich, Neutag, Blautzik, Möhwald, Kappen, Wendt

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45