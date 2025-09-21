Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am vergangenen Sonntag war der SV Blau-Weiß Dölau gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde 2:4 (1:2) besiegt.

2:4 – SV Blau-Weiß Dölau verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Buna Halle-Neustadt

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Buna Halle-Neustadt ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:2).

Mohamad Saleh Abdulhamid traf für die SG Buna Halle-Neustadt in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

28. Minute SV Blau-Weiß Dölau auf Augenhöhe mit SG Buna Halle-Neustadt – 1:1

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Es blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten darauf konnte Spieler Nummer 21 (Dölau) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+4). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Buna Halle-Neustadt

SV Blau-Weiß Dölau: – Nietschmann, Junghardt (46. Khalel), Kaplanidis (70. Ecke), Henze, Tyfko (74. Rammelt), Klein, Riedel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus (77. Solyman), Vernau, Ivanko, Abdulhamid, Riethe (68. Wagner), Gerlach (68. Ali), Dong, Seym, Manndou, Taher

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51