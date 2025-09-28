Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Wettin-Löbejün/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Tony Rosenheinrich (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Chris Thiede erzielt.

1:1 für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Rosenheinrich den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Störmer, Krüger, Ruß, Härzer, Siebert, Theuring (46. Geier), Thiede, Valentin, Schmidt (35. Kinkal), Brach (10. Zabel)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich, Thiele (23. Tröger), Preuß, Schütze, Schröder, Wonnay, Wendt (70. Alali), Ruppe, Neutag, Seidel

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35