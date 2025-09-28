Für den Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete das Duell mit dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Wettin-Löbejün/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Tony Rosenheinrich (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Chris Thiede den Ball ins Netz.

Minute 50 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Rosenheinrich den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Brach (10. Zabel), Ruß, Härzer, Schmidt (35. Kinkal), Thiede, Theuring (46. Geier), Valentin, Siebert, Störmer

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe, Wendt (70. Alali), Schütze, Preuß, Rosenheinrich, Neutag, Wonnay, Schröder, Seidel, Thiele (23. Tröger)

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35