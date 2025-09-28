Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Chris Thiede erzielt.

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Rosenheinrich, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger, Theuring (46. Geier), Thiede, Siebert, Störmer, Schmidt (35. Kinkal), Valentin, Brach (10. Zabel), Ruß, Härzer

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Thiele (23. Tröger), Preuß, Wonnay, Neutag, Schröder, Wendt (70. Alali), Seidel, Ruppe, Rosenheinrich, Schütze

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35