Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Sonntag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Helbra/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Mansfelder Grund und der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Noah Pepe Weißenborn für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin Schmidt den Ball ins Netz (26.).

26. Minute JSG Mansfelder Grund auf Augenhöhe mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Tim Theuring den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (89.). Damit war der Triumph der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Zeuch, Jalowietzki, Swierzy, Weißenborn, Lischka, Wiese, Göbel (63. Janzen), Rothe, Apel (84. Sprenger), Wilfling (86. Hofmann)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Brach (46. Zabel), Ruß (57. Von Rauchhaupt), Schmidt, Ebert, Siebert, Valentin, Thiede, Theuring, Hattwig

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35