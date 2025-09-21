Die JSG Mansfelder Grund hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:3 (1:1).

1:3 – JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

Helbra/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus JSG eine Niederlage gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) schlucken. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Es waren schon 24 Minuten des Spiels vergangen, als Noah Pepe Weißenborn für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Justin Schmidt der Torschütze (26.).

JSG Mansfelder Grund und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Tim Theuring, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Lischka, Apel (84. Sprenger), Wiese, Göbel (63. Janzen), Wilfling (86. Hofmann), Zeuch, Rothe, Weißenborn, Jalowietzki, Swierzy

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Ebert, Ruß (57. Von Rauchhaupt), Schmidt, Siebert, Brach (46. Zabel), Thiede, Geier, Valentin, Theuring, Hattwig

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35