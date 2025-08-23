Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimvorteil half der JSG Halle Nord am Samstag nicht, als sie sich vor 15 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) verabschieden musste.

Halle/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Mark Machatsch mit 1:3 (0:0) gegen Nietleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Louis Ruppe (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Matteo Dreier (63.) erzielt wurde.

1:1 für JSG Halle Nord und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Minute 63

Unentschieden. Nietlebens Mahmoud Alali konnte seinem Team in Minute 64 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

In Minute 71 fiel das letzte Tor der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Tony Rosenheinrich, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die JSG Halle Nord rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Halle Nord: Hönicke – Dreier, Renner (72. Wiesen), Hengmith (46. Wendler), Machatsch (36. Hapke), Heumann, Simmert, Theibach (36. Meisterknecht), Renneberg

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Möhwald, Wendt, Preuß, Zeug (26. Kappen), Schröder, Ruppe, Rosenheinrich, Scharschuh (37. Alali)

Tore: 0:1 Louis Ruppe (61.), 1:1 Matteo Dreier (63.), 1:2 Mahmoud Alali (64.), 1:3 Tony Rosenheinrich (71.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 15