Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Samstag war die JSG Halle Nord gegenüber dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) machtlos und wurde mit 1:3 (0:0) vom Platz gefegt.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Louis Ruppe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (61.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Matteo Dreier (63.) erzielt wurde.

Unentschieden. Nietlebens Mahmoud Alali konnte seinem Team in Minute 64 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Tony Rosenheinrich, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die JSGer sind auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Halle Nord: Hönicke – Theibach (36. Meisterknecht), Renneberg, Hengmith (46. Wendler), Machatsch (36. Hapke), Heumann, Renner (72. Wiesen), Simmert, Dreier

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe, Rosenheinrich, Zeug (26. Kappen), Möhwald, Preuß, Wendt, Scharschuh (37. Alali), Schröder

Tore: 0:1 Louis Ruppe (61.), 1:1 Matteo Dreier (63.), 1:2 Mahmoud Alali (64.), 1:3 Tony Rosenheinrich (71.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 15