Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Spiel gegen die JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist auf Augenhöhe geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

56. Minute Turbine Halle II gleichauf mit JSG Halle Nord – 1:1

In Minute 56 fiel das letzte Tor der Partie. Elf Minuten nach Anpfiff gelang es Anton Renneberg, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Runge, Marusych (57. Marzodko), Nwanevu, Heidelberger, Neumann, Herz (36. Nwancha), Völker, Höppner (46. Kerscher), Förster, Dichtl

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hapke (32. Meisterknecht), Hengmith (21. Simmert), Wiesen, Dreier, Liehmann (57. Eichhorn), Heumann, Renneberg, Machatsch, Lehmann, Marks

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25