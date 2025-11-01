Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Maximilian-Elias Pötzsch (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Florian Löser (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Alassaf Alasaad, Fox, Höppner (54. Menzer), Förster, Fischer, Löser, Völker, Dichtl, Merschky, Neumann (28. Hoffmann)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Eitner, Scheller (41. Warnecke), Apelt, Lebenda, Elsner (68. Bytyqi), Meisel, Winter, Sare, Pötzsch, Rötzschke

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25