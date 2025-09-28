Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Heimverein Turbine Halle II gegen die JSG Halle Nord ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist gleichauf geendet.

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel Turbine Halle II gegen JSG Halle Nord – Minute 56

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Renneberg (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Höppner (46. Kerscher), Heidelberger, Neumann, Runge, Völker, Nwanevu, Förster, Marusych (57. Marzodko), Dichtl, Herz (36. Nwancha)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hengmith (21. Simmert), Renneberg, Marks, Hapke (32. Meisterknecht), Heumann, Lehmann, Wiesen, Liehmann (57. Eichhorn), Machatsch, Dreier

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25