Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Am Sonntag endete das Match zwischen der Turbine Halle II und der JSG Halle Nord mit einem Unentschieden.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

1:1 für Turbine Halle II und JSG Halle Nord – Minute 56

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Anton Renneberg (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erzielen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Dichtl, Heidelberger, Nwanevu, Neumann, Marusych (57. Marzodko), Runge, Herz (36. Nwancha), Höppner (46. Kerscher), Völker, Förster

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hapke (32. Meisterknecht), Dreier, Liehmann (57. Eichhorn), Marks, Machatsch, Hengmith (21. Simmert), Renneberg, Lehmann, Wiesen, Heumann

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25