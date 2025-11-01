Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Gastgeber Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf ist auf Augenhöhe geendet.

Maximilian-Elias Pötzsch (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Florian Löser (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erlangen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Fischer, Fox, Dichtl, Völker, Neumann (28. Hoffmann), Förster, Höppner (54. Menzer), Löser, Merschky, Alassaf Alasaad

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Sare, Meisel, Rötzschke, Lebenda, Pötzsch, Eitner, Elsner (68. Bytyqi), Scheller (41. Warnecke), Apelt, Winter

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25