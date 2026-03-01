Signifikant unterlegen zeigte sich die JSG Mansfelder Grund in der Auseinandersetzung gegen die SG Buna Halle-Neustadt letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Fabrice Ballhaus (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Ballhaus der Torschütze (39.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Moritz Riethe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (82.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Jalowietzki, Rothe, Wernicke, Göbel, Lange, Peuckert (46. Sprenger), Burghardt, Zeuch, Weißenborn, Janzen (72. Hofmann)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Solyman (46. Hamo), Abdulhamid, Ali (46. Wagner), Ballhaus, Taher, Vernau, Dong, Riethe, Ivanko, Seym

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22