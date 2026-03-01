Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Wochenende hat die JSG Mansfelder Grund auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG Buna Halle-Neustadt unterlag das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Das Match zwischen JSG und Halle-Neustadt ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Fabrice Ballhaus für Halle-Neustadt traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Ballhaus (39.) erzielt wurde.

JSG Mansfelder Grund sieht sich 0:2 im Rückstand – 39. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Moritz Riethe (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 5:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Lange, Rothe, Burghardt, Wernicke, Weißenborn, Jalowietzki, Zeuch, Göbel, Peuckert (46. Sprenger), Janzen (72. Hofmann)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Ali (46. Wagner), Abdulhamid, Ballhaus, Vernau, Dong, Solyman (46. Hamo), Riethe, Taher, Ivanko

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22