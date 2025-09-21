Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erzielten David Meinecke und sein Team Union 1861 Schönebeck gegen den Möckeraner Turnverein – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (4:0) wider.

Schönebeck/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 51 Besuchern des Stadtwerke Sportparks geboten. Die Schönebecker waren den Gästen aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Tristan Schöne das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Boris Kenfouo Songong (22.) erzielt wurde.

Minute 22: Union 1861 Schönebeck führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball über die Torlinie bugsierte (38.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Schönebecker aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Ziepert, Ebeling, Michaelis, Wölfer, Heise, Schöne, Kenfouo Songong, Köhler, Helmel, Staufenbiel

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Alshaman, Hanke, Herrmann, Ehret, Kollek, Chornobay, Kharchenko, Ott, Kulms

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51