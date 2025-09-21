Die Union 1861 Schönebeck unter Leitung von Trainer David Meinecke feierte ein deutliches Ergebnis über den Möckeraner Turnverein mit einem 4:0 (4:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie.

Schönebeck/MTU. Die 51 Besucher des Stadtwerke Sportparks haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schönebecker schlugen das Team aus Möckeraner mit 4:0 (4:0) deutlich.

Tristan Schöne (Union 1861 Schönebeck e.V.) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Boris Kenfouo Songong (22.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für Union 1861 Schönebeck – 22. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 29: Schönebeck traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schöne ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Lukas Helmel den Ball über die Torlinie bugsierte (38.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schönebecker aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Möckeraner Turnverein wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Union 1861 Schönebeck beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Schönebecker haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Möckeraner Turnverein

Union 1861 Schönebeck: – Kenfouo Songong, Staufenbiel, Ziepert, Köhler, Wölfer, Helmel, Michaelis, Heise, Ebeling, Schöne

Möckeraner Turnverein: Bunde – Thunert, Ott, Kollek, Hanke, Kulms, Ehret, Herrmann, Alshaman, Chornobay, Kharchenko

Tore: 1:0 Tristan Schöne (9.), 2:0 Boris Kenfouo Songong (22.), 3:0 Tristan Schöne (29.), 4:0 Lukas Helmel (38.); Schiedsrichter: Thomas Reer (Staßfurt); Zuschauer: 51