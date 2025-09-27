Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen die Union 1861 Schönebeck mit einem überlegenen 12:2 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Gleich nach Spielstart schoss Fynn-Luca Wagner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Dann konnte Welsleben einen weiteren Erfolg verbuchen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Dann schafften es die Schönebecker, der Union 1861 Schönebeck e.V. etwas entgegenzusetzen. Tristan Schöne versenkte den Ball in der 63. Minute, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Wagner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 12:2 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Welsleber entschieden.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Richter, Tugendheim, Hellige, Raschek, Wagner, Löbel, Al-Alwan, Marx

Union 1861 Schönebeck: – Boese, Kenfouo Songong, Michaelis, Schöne, Staufenbiel, Helmel, Heise, Köhler

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40