In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf am Wochenende eine bittere Pleite gegen die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben und ging 2:9 (1:4) vom Platz.

Eggersdorf/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf und die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben am Sonntag 2:9 (1:4) getrennt.

Levi Räke (NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Noah Maximilian Jülich den Ball ins Netz (10.).

TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf liegt 0:2 zurück – 10. Minute

Dann konnte Oschersleben einen weiteren Erfolg erzielen. Benjamin Welz versenkte den Ball in Minute 23. Dann waren die zurückliegenden Bördeländer dran: Lenny Jayden Schaff traf in Minute 37. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Oscherslebener aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mahamud Abdel Kadir Ahmed versenkte den Ball in Minute 44, gefolgt von Räke und Danial Mohamadi (47., 66.). Eggersdorf legte nochmal vor. Florian Lohre traf in Spielminute 70. Mit einem Doppelpack von Marc Julien Bindseil . Spielstand 8:2 für die NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eggersdorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

In der 90. Minute gelang es Welz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:9 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf – NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben

TSV Blau-Weiss 49 Eggersdorf: Denecke – Kenfouo Songong, Lohre, Gebhardt, Schulze, Ebeling, Schaff, Böhm, Akbulut

NSG Oscherslebener SC / TSV Hadmersleben: Heine – Jülich, Räke, Okunowski, Mohamadi, Apel, Bindseil, Niebuhr, Welz

Tore: 0:1 Levi Räke (3.), 0:2 Noah Maximilian Jülich (10.), 0:3 Benjamin Welz (23.), 1:3 Lenny Jayden Schaff (37.), 1:4 Mahamud Abdel Kadir Ahmed (44.), 1:5 Levi Räke (47.), 1:6 Danial Mohamadi (66.), 2:6 Florian Lohre (70.), 2:7 Marc Julien Bindseil (72.), 2:8 Marc Julien Bindseil (75.), 2:9 Benjamin Welz (90.); Zuschauer: 25