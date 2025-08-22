Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V errangen Dirk Hoffmann und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen die SV Fortuna Magdeburg II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Biederitz/MTU. Die 22 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich.

Es waren bereits 34 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Fortuna Magdeburg II musste zweimal Gelb hinnehmen (36.). Die Biederitzer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Montag der Torschütze (45.).

Nicholas Tobias Montag kickt SV Union Heyrothsberge in 2:0-Führung – Minute 45

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Ben Wehnert (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:0 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hobohm, Skrzypszok, Kadriu, Hanke, Irps (55. Hrachowitz), Karmrodt, Montag, Felter, Wehnert, Ursu

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Bolou (46. Rottstock), Drizari, Abosultan, Jordan, Ogunjimi, Qasemi (66. Riemann), Sommerschuh, Viohl (46. Stiebert), Fatah (60. Aissa Maadoui), Trittel

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22