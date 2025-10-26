Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 20 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Alexander Zelosko (Königsborn) eine Gelbe Karte an die Biederitzer (6.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Ben Wehnert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 82

In der 55. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg II kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis. Die SV Union Heyrothsberge hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Dirk Hoffmann.

Nur acht Minuten vor Abpfiff gelang es Moritz Leonard Hanke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (82.). Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Arminia Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Hrachowitz (77. Felter), Schneider, Skrzypszok, Slodowski (13. Hobohm), Karmrodt, Montag, Ziemann, Wehnert (81. Wagner), Hanke, Ursu (87. Irps)

SV Arminia Magdeburg II: Marmulla – Abou Rawash, Chwoika, Diener (46. Krühne-Ploetz), Ahmed, Thürnagel (46. Truong), Lang, Berisha, Mohammed (46. Osterloh), Ellebrecht, Kreuter

Tore: 1:0 Ben Wehnert (32.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (82.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 20