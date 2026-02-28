Für die SV Fortuna Magdeburg II endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:3 (2:1).

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:1). Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der SV Union Heyrothsberge verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:1).

Henry Sommerschuh (SV Fortuna Magdeburg e.V. II) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz (15.).

2:0 Vorsprung für SV Fortuna Magdeburg II – 15. Minute

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. 32 Minuten später legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

27 Minuten nach der Pause konnte Jannes Ziemann (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Biederitzer Elf erzielen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Haidari, Viohl, Brosius, Qasemi, Stielke, Fatah, Kleinert, Rottstock, Riemann, Sommerschuh

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Ziemann, Ursu, Wehnert, Karmrodt, Montag, Wagner, Kadriu, Hobohm, Irps, Skrzypszok

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15