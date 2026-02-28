Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge einstecken.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (2:1). Die Begegnung zwischen der SV Fortuna Magdeburg II und der SV Union Heyrothsberge hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Heyrothsberge auf und entschieden das Match schließlich mit 2:3 (2:1) für sich.

Henry Sommerschuh (SV Fortuna Magdeburg e.V. II) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Joel Agbontean Brosius der Torschütze (15.).

15. Minute: SV Fortuna Magdeburg II baut Führung auf 2:0 aus

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. 32 Minuten später legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Jannes Ziemann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Heyrothsberge sicherte (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Rottstock, Kleinert, Riemann, Brosius, Haidari, Sommerschuh, Viohl, Fatah, Stielke, Qasemi

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Ursu, Skrzypszok, Hobohm, Irps, Karmrodt, Ziemann, Montag, Wagner, Wehnert

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15