Wanzleben-Börde/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Mohamad Alzayat traf für den Roter Stern Sudenburg e.V. in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Alali Zen Al Abeden den Ball ins Netz (28.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Philipp Schröder, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Wanzleber sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Baier, Gawrosch, Camin, Voigt, Müller, Schröder, Pluntke, Stockmann, Robra, Köchy

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alzayat, Zen Al Abeden, Aaraj, Alkhalaf, Elze, Thapa, Kuhlmey, Abdiwahaab

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22