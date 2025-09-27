Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 2:4 (0:2).

Wanzleben-Börde/MTU. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (0:2).

Mohamad Alzayat (Roter Stern Sudenburg e.V.) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Alali Zen Al Abeden der Torschütze (28.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Philipp Schröder (Wanzleben) den Ball über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Stockmann, Camin, Baier, Gawrosch, Voigt, Pluntke, Robra, Schröder, Müller, Köchy

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Abdiwahaab, Thapa, Kuhlmey, Elze, Alkhalaf, Aaraj, Alzayat, Zen Al Abeden

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22