Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V gelang dem SV Blau-Weiß Empor Wanzleben ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über die SV Fortuna Magdeburg II.

Wanzleben-Börde/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern des Bördestadions geboten. Die Wanzleber setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Andreas Benjamin Baier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Wanzleber waren aber noch nicht fertig: In Minute 26 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Baier.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Andreas Benjamin Baier kickt SV Blau-Weiß Empor Wanzleben in 2:0-Führung – 26. Minute

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit deutlich absehbar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yacine-Jocelain Bolou den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Magdeburg erlangte (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Hartmann, Müller, Köchy, Schröder, Robra, Pluntke, Haberland, Baier, Gawrosch, Fähse

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi, Trittel, Ogunjimi, Sommerschuh, Fatah, Flügge, Viohl, Pausch, Bolou, Rottstock

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35