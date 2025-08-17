Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II fuhr der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Wanzleben-Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern des Bördestadions geboten. Die Wanzleber waren den Gästen aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Andreas Benjamin Baier (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Baier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Doppelpack von Andreas Benjamin Baier bringt SV Blau-Weiß Empor Wanzleben 2:0 in Führung – 26. Minute

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Köchy, Haberland, Hartmann, Fähse, Robra, Pluntke, Baier, Schröder, Gawrosch, Müller

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Pausch, Bolou, Flügge, Sommerschuh, Trittel, Fatah, Qasemi, Ogunjimi, Viohl, Rottstock

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35