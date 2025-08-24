Dem SV Arminia Magdeburg II gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 39 Zuschauer waren live dabei.

SV Arminia Magdeburg II siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen Roter Stern Sudenburg

Magdeburg/MTU. Die 39 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Saman Ahmed traf für den SV Arminia Magdeburg II in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

44. Minute: SV Arminia Magdeburg II mit 2:0 Vorsprung

Kurz vor dem Pfiff konnte Pascal Krühne-Ploetz (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (44.). Mit 2:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Althaus, Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Schütz, Berisha (46. Osterloh), Mohammed (46. Truong), Lang (74. Abou Rawash), Kreuter, Diener (46. Polzin), Ahmed, Chwoika

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Thapa (34. Richter), Alkhalaf, Abdiwahaab, Elze, Fasou, Fatah, Aaraj (25. Alhamud), Moukadamou, Zen Al Abeden

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39