Der SV Arminia Magdeburg II erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 39 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Die 39 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Saman Ahmed das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

44. Minute: SV Arminia Magdeburg II liegt mit 2:0 vorne

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Halbzeit entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Pascal Krühne-Ploetz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (44.). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Diener (46. Polzin), Chwoika, Mohammed (46. Truong), Schütz, Althaus, Berisha (46. Osterloh), Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Kreuter, Lang (74. Abou Rawash), Ahmed

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Fasou, Aaraj (25. Alhamud), Abdiwahaab, Thapa (34. Richter), Alkhalaf, Elze, Zen Al Abeden, Fatah, Moukadamou

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39