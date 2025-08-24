Dem SV Arminia Magdeburg II gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 39 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Saman Ahmed traf für den SV Arminia Magdeburg II in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Der Ausgang des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der finale Treffer fiel kurz vor der Pause, als Pascal Krühne-Ploetz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (44.). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Berisha (46. Osterloh), Althaus, Chwoika, Kreuter, Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Diener (46. Polzin), Lang (74. Abou Rawash), Mohammed (46. Truong), Schütz, Ahmed

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Elze, Thapa (34. Richter), Aaraj (25. Alhamud), Alkhalaf, Moukadamou, Zen Al Abeden, Abdiwahaab, Fasou, Fatah

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39