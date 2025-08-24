Der SV Arminia Magdeburg II errang am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V vor 39 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Die 39 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Saman Ahmed (SV Arminia Magdeburg II) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

SV Arminia Magdeburg II führt mit 2:0 – Minute 44

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Pascal Krühne-Ploetz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (44.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Schütz, Chwoika, Lang (74. Abou Rawash), Diener (46. Polzin), Ahmed, Mohammed (46. Truong), Berisha (46. Osterloh), Althaus, Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Kreuter

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Fasou, Alkhalaf, Thapa (34. Richter), Fatah, Abdiwahaab, Aaraj (25. Alhamud), Zen Al Abeden, Elze, Moukadamou

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39