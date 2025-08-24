Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V durfte sich der SV Arminia Magdeburg II vor 39 Zuschauern über einen soliden 2:0 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

In Minute 11 schoss Saman Ahmed das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

SV Arminia Magdeburg II führt in Minute 44 mit 2:0

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Pascal Krühne-Ploetz (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (44.). Mit 2:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Kreuter, Mohammed (46. Truong), Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Schütz, Ahmed, Berisha (46. Osterloh), Lang (74. Abou Rawash), Althaus, Diener (46. Polzin), Chwoika

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj (25. Alhamud), Elze, Zen Al Abeden, Alkhalaf, Thapa (34. Richter), Fatah, Moukadamou, Abdiwahaab, Fasou

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39