Dem SV Arminia Magdeburg II glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, den Roter Stern Sudenburg mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 39 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 39 Besucher auf dem Jahnplatz haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen die Gäste aus Stern mit 2:0 (2:0) souverän.

Saman Ahmed (SV Arminia Magdeburg II) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Minute 44: SV Arminia Magdeburg II baut Führung auf 2:0 aus

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Pascal Krühne-Ploetz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (44.).

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg II – Roter Stern Sudenburg

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Chwoika, Mohammed (46. Truong), Diener (46. Polzin), Schütz, Ahmed, Kreuter, Lang (74. Abou Rawash), Althaus, Krühne-Ploetz (66. Ellebrecht), Berisha (46. Osterloh)

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Fasou, Aaraj (25. Alhamud), Alkhalaf, Elze, Zen Al Abeden, Moukadamou, Fatah, Thapa (34. Richter), Abdiwahaab

Tore: 1:0 Saman Ahmed (11.), 2:0 Pascal Krühne-Ploetz (44.); Schiedsrichter: Otto Wilhelm Neumann (Magdeburg); Zuschauer: 39