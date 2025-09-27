Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V-Partie gegen den Roter Stern Sudenburg mit 2:4 (0:2).

Wanzleben-Börde/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben und der Roter Stern Sudenburg ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:2).

Mohamad Alzayat (Roter Stern Sudenburg e.V.) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Alali Zen Al Abeden (28.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Alzayat/Stern (57.), gefolgt von Arne Frank Gawrosch (SV Blau-Weiß Empor Wanzleben) in Minute 62 und (Roter Stern Sudenburg) in Minute 67. Spielstand 4:1 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Philipp Schröder, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Wanzleber sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – Roter Stern Sudenburg

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Müller, Baier, Gawrosch, Köchy, Pluntke, Schröder, Camin, Voigt, Stockmann, Robra

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Alzayat, Thapa, Alkhalaf, Kuhlmey, Zen Al Abeden, Aaraj, Elze, Abdiwahaab

Tore: 0:1 Mohamad Alzayat (14.), 0:2 Alali Zen Al Abeden (28.), 0:3 Mohamad Alzayat (57.), 1:3 Arne Frank Gawrosch (62.), 1:4 (67.), 2:4 Philipp Schröder (88.); Schiedsrichter: Stefan Knorr (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 22