Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber MTV 1887 Welsleben vor 40 Zuschauern gegen die Union 1861 Schönebeck mit einem überragenden 12:2 (4:0) durch.

Welsleben/MTU. Am Samstag haben sich der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 12:2 (4:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Fynn-Luca Wagner für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Die Welsleber schafften es, nochmal zu erhöhen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne traf in Spielminute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Wagner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 12:2 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Welsleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Marx, Wagner, Raschek, Al-Alwan, Tugendheim, Löbel, Hellige, Richter

Union 1861 Schönebeck: – Boese, Helmel, Schöne, Köhler, Heise, Staufenbiel, Michaelis, Kenfouo Songong

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40