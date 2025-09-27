Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 12:2 (4:0) fegte die Mannschaft des MTV 1887 Welsleben die Union 1861 Schönebeck am Samstag vom Spielfeld.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Welsleber legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Wagner der Torschütze (10.).

Doppelpack von Fynn-Luca Wagner bringt MTV 1887 Welsleben 2:0 in Führung – 10. Minute

Die Welsleber konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne versenkte den Ball in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Bereits zwei Minuten darauf konnte Wagner (Welsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 12:2 verließen die Welsleber den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Hellige, Raschek, Tugendheim, Al-Alwan, Richter, Löbel, Marx, Wagner

Union 1861 Schönebeck: – Michaelis, Schöne, Heise, Köhler, Helmel, Kenfouo Songong, Boese, Staufenbiel

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40