Dem MTV 1887 Welsleben gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V, die JSG Mittelelbe mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die JSG Mittelelbe haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 5:3 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Till Hensel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tristan Marx (28.) erzielt wurde.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz versenkte den Ball in Spielminute 52. Die Welsleber nahmen aber nochmal Anlauf. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bennet Kunze den Ball über die Torlinie bugsierte (84.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die JSGer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Der MTV 1887 Welsleben hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Marx, Filax, Richter, Hellige, N. Brych, F. Brych, Al-Alwan, Löbel, Raschek, Mackus

JSG Mittelelbe: Schmidt – Hensel, Müller, Tuchen, Maltritz, Grunewald, Kunze, Rudolph, Fraaß, Tuchen, Schmidt

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40