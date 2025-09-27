Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 12:2 (4:0) fegte die Mannschaft des MTV 1887 Welsleben die Union 1861 Schönebeck am Samstag vom Platz.

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Welsleber einen zusätzlichen Erfolg. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne traf in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Wagner den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 12:2 ausbaute (85.). Damit war der Triumph der Welsleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Wagner, Marx, Richter, Raschek, Hellige, Tugendheim, Löbel, Al-Alwan

Union 1861 Schönebeck: – Helmel, Schöne, Boese, Heise, Kenfouo Songong, Staufenbiel, Köhler, Michaelis

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40