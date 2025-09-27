Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unfassbaren 12:2 (4:0) fegte das Team des MTV 1887 Welsleben die Union 1861 Schönebeck am Samstag vom Spielfeld.

Welsleben/MTU. Der MTV 1887 Welsleben und die Union 1861 Schönebeck haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 12:2 (4:0).

Fynn-Luca Wagner (MTV 1887 Welsleben) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Wagner (10.) erzielt wurde.

Fynn-Luca Wagner kickt MTV 1887 Welsleben in 2:0-Führung – Minute 10

Dann konnte Welsleben einen weiteren Erfolg erzielen. Majid Raschek verschaffte seinem Team sechs weitere Tore (25., 45., 52., 55., 60., 61.). Schönebeck legte nochmal vor. Tristan Schöne versenkte den Ball in Minute 63, gefolgt von Boris Kenfouo Songong (66.). Tugendheim verschaffte seinem Team drei weitere Tore (69., 77., 83.). Spielstand 11:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Wagner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 12:2 auszubauen (85.).

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Union 1861 Schönebeck

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Löbel, Richter, Wagner, Tugendheim, Al-Alwan, Hellige, Raschek, Marx

Union 1861 Schönebeck: – Kenfouo Songong, Staufenbiel, Helmel, Schöne, Boese, Michaelis, Heise, Köhler

Tore: 1:0 Fynn-Luca Wagner (2.), 2:0 Fynn-Luca Wagner (10.), 3:0 Majid Raschek (25.), 4:0 Cristiano Niemann (45.), 5:0 Phil Hugo Tugendheim (52.), 6:0 Vincent Richter (55.), 7:0 Jan Luca Filax (60.), 8:0 Phil Hugo Tugendheim (61.), 8:1 Tristan Schöne (63.), 8:2 Boris Kenfouo Songong (66.), 9:2 Phil Hugo Tugendheim (69.), 10:2 Hamud Al-Alwan (77.), 11:2 Hamud Al-Alwan (83.), 12:2 Fynn-Luca Wagner (85.); Schiedsrichter: Nils Ole Schäfer (Wolmirsleben); Zuschauer: 40