Kantersieg für den MTV 1887 Welsleben: Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Möckeraner Turnverein feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 9:0 (4:0).

Welsleben/MTU. 9:0 (4:0) in Welsleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Tommy Otto, der MTV 1887 Welsleben, am Samstag im Tor der Besucher aus Möckeraner untergebracht.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Hamud Al-Alwan für Welsleben traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Welsleber legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Al-Alwan der Torschütze (5.).

Minute 5: MTV 1887 Welsleben in Führung dank Doppelpack von Hamud Al-Alwan – 2:0

Der Siegeszug der Welsleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tommy Otto im gegnerischen Tor. Al-Alwan traf in Minute 7, Cristiano Niemann in Minute 32, Jamie Mackus in Minute 49, Phil Hugo Tugendheim in Minute 68, Julius Holm in Minute 71 und Cristiano Niemann in Minute 79. Spielstand 8:0 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Tugendheim den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 verfestigte (84.). Damit war der Sieg der Welsleber gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der MTV 1887 Welsleben noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – Möckeraner Turnverein

MTV 1887 Welsleben: Siee – Niemann, Löbel, F. Brych, Holm, N. Brych, Filax, Al-Alwan, Tugendheim, Hellige, Raschek

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe, Thunert, Alalo, Otte, Otte, Ehret, Alshaman, Herrmann, Ott

Tore: 1:0 Hamud Al-Alwan (2.), 2:0 Hamud Al-Alwan (5.), 3:0 Hamud Al-Alwan (7.), 4:0 Cristiano Niemann (32.), 5:0 Jamie Mackus (49.), 6:0 Phil Hugo Tugendheim (68.), 7:0 Julius Holm (71.), 8:0 Cristiano Niemann (79.), 9:0 Phil Hugo Tugendheim (84.); Zuschauer: 40