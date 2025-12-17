Ergebnis 11. Spieltag Möckeraner Turnverein erfährt gegen SV Union Heyrothsberge deutliche 1:15-Schlappe
In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V kassierte der Möckeraner Turnverein am Wochenende eine üble Pleite gegen die SV Union Heyrothsberge und ging 1:15 (0:7) vom Platz.
Möckern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Daniel Herrmann hat am Freitag vor 22 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze fünfzehn Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:15 (0:7).
Nicholas Tobias Montag (SV Union Heyrothsberge) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Ben Wehnert den Ball ins Netz (12.).
Möckeraner Turnverein hinkt 0:2 hinterher – 12. Minute
Es sah nicht gut aus für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Möckern
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 11
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Wehnert den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:15 verfestigte (90.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden.
Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge
Möckeraner Turnverein: Bunde – Paulo, Kharchenko (46. Ehret), Kulms, Meier, J. K. Ott, Thunert, Otte (46. Alshaman), Alalo, Sidibe, Herrmann
SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Irps (30. Hrachowitz), Karmrodt (86. Wagner), Montag, Sensenschmidt, Ziemann, Wehnert, Skrzypszok, Felter (46. Schneider), Kadriu, Ursu
Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22