Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:15 (0:7) verließ der Möckeraner Turnverein an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die SV Union Heyrothsberge fuhr siegreich nach Hause.

Möckern/MTU. Die 22 Zuschauer auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Freitag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber Möckeraner Turnverein ein ernüchterndes 1:15 (0:7) einstecken musste.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Nicholas Tobias Montag für Heyrothsberge traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Biederitzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ben Wehnert der Torschütze (12.).

Möckeraner Turnverein liegt 0:2 zurück – Minute 12

Es lief nicht gut für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Wehnert (Heyrothsberge) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 15:1 verließen die Biederitzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe, Kharchenko (46. Ehret), Alalo, Meier, Thunert, J. K. Ott, Otte (46. Alshaman), Kulms, Paulo, Herrmann

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Sensenschmidt, Ziemann, Karmrodt (86. Wagner), Irps (30. Hrachowitz), Skrzypszok, Felter (46. Schneider), Montag, Ursu, Wehnert, Kadriu

Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22