Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Duell mit dem Roter Stern Sudenburg am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Schönebeck/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich die Union 1861 Schönebeck und der Roter Stern Sudenburg am Sonntag 2:2 (2:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Ludwig Ziepert für Schönebeck traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Hans Michaelis (6.) erzielt wurde.

Union 1861 Schönebeck liegt in Minute 6 2:0 vorn

Stern lag 2:0 zurück. In Minute 14 jedoch wendete sich das Blatt: Ibrahim Alkhalaf startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. kassierte einmal Gelb. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von David Meinecke.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 9 (Stern) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Stern erzielen (71.). In Spielminute 81 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – Roter Stern Sudenburg

Union 1861 Schönebeck: – Wölfer, Heise, Schulze, Schaff, Michaelis (34. Köhler), Staufenbiel, Helge (46. Behrends), Böhm, Helmel (75. Hamidi), Ziepert (27. Kenfouo Songong)

Roter Stern Sudenburg: – Elze, Kuhlmey, Fasou, Mohieddin, Zen Al Abeden, (59. Abdiwahaab), Aaraj, Alkhalaf, Thapa

Tore: 1:0 Ludwig Ziepert (2.), 2:0 Hans Michaelis (6.), 2:1 Ibrahim Alkhalaf (14.), 2:2 (71.); Schiedsrichter: Florian Köthe (Staßfurt); Zuschauer: 10