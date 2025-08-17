Ein 5:5 (2:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 5:5 (2:2) getrennt.

In Minute 15 schoss Lukas Helmel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Hassan Abdi Abdiwahaab (30.) erzielt wurde.

Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

Gleichstand. Die Union 1861 Schönebeck e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Lukas Helmel schoss und traf in der 40. Minute noch einmal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne traf in der 68. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Berliner konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von . Die Schönebecker nahmen aber nochmal Anlauf. Helmel schoss und traf in Spielminute 88 zum dritten Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Nur fünf Minuten darauf konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erreichen (90.+3). Der Roter Stern Sudenburg rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Thapa, Zen Al Abeden, Abdiwahaab, Aaraj, Alkhalaf, Richter, Fasou, Elze, Moukadamou

Union 1861 Schönebeck: – Schöne, Schulze, Staufenbiel, Meinecke, Boese, Tromski, Wölfer, Böhm, Helmel, Lohre

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36