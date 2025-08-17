Ein 5:5 (2:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und Union 1861 Schönebeck am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Roter Stern Sudenburg und die Union 1861 Schönebeck am Sonntag 5:5 (2:2) getrennt.

Lukas Helmel traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Hassan Abdi Abdiwahaab (30.) erzielt wurde.

Roter Stern Sudenburg Kopf an Kopf mit Union 1861 Schönebeck – 1:1 in Minute 30

1:1. Die Union 1861 Schönebeck e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Lukas Helmel schoss und traf in der 40. Minute ein weiteres Mal. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Yannik Elze versenkte den Ball in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (48.). Die Schönebecker blieben ihnen auf den Fersen. Tristan Schöne versenkte den Ball in Minute 68. Unentschieden. Die Berliner konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Mit einem Doppelpack von . Es wollte den Sternern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Helmel versenkte den Ball in Spielminute 88 ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die Union 1861 Schönebeck e.V. kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:4 für den Roter Stern Sudenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten später konnte Philipp Maurice Schulze (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (90.+3). Die Berliner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Union 1861 Schönebeck

Roter Stern Sudenburg: Almalki – Aaraj, Richter, Fasou, Zen Al Abeden, Thapa, Moukadamou, Elze, Alkhalaf, Abdiwahaab

Union 1861 Schönebeck: – Schöne, Boese, Tromski, Meinecke, Helmel, Staufenbiel, Lohre, Wölfer, Schulze, Böhm

Tore: 0:1 Lukas Helmel (15.), 1:1 Hassan Abdi Abdiwahaab (30.), 1:2 Lukas Helmel (40.), 2:2 Yannik Elze (45.+1), 3:2 (48.), 3:3 Tristan Schöne (68.), 4:3 (85.), 5:3 (87.), 5:4 Lukas Helmel (88.), 5:5 Philipp Maurice Schulze (90.+3); Schiedsrichter: Carlo Sebastian Dattko (Wanzleben-Börde); Zuschauer: 36