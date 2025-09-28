Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Möckeraner Turnverein und SV Arminia Magdeburg II am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V.

Möckern/MTU. Am Sonntag haben sich der Möckeraner Turnverein und der SV Arminia Magdeburg II ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Florian Kulms traf für den Möckeraner Turnverein in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Möckeranerer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Saman Ahmed der Torschütze (25.).

Unentschieden. Möckeraners Kulms konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 6

In der 75. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Möckeraner Turnverein musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Arminia Magdeburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Hardy Andrä.

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Kledis Berisha (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (85.). In Spielminute 86 handelte sich der Möckeraner Turnverein noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Arminia Magdeburg II

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kharchenko, Kulms, Chornobay (60. Alalo), Ehret, Herrmann, Kollek, J. K. Ott, Sidibe, Otte, Thunert

SV Arminia Magdeburg II: Ozsvald – Truong, Diener, Ellebrecht, Abou Rawash (46. Mohammed), Berisha, Michalek, Chwoika, Thürnagel, Ahmed, Kreuter

Tore: 1:0 Florian Kulms (20.), 1:1 Saman Ahmed (25.), 2:1 Florian Kulms (47.), 2:2 Kledis Berisha (85.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 14