Für den Gastgeber Möckeraner Turnverein endete das Spiel gegen die JSG Preussen Magdeburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Möckern/MTU. Der Möckeraner Turnverein und die JSG Preussen Magdeburg haben sich am Sonntag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

In Minute 19 schoss Florian Kulms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Möckeranerer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Ivan Chornobay der Torschütze (24.).

2:0 Vorsprung für Möckeraner Turnverein – 24. Minute

JSG lag 2:0 zurück. In Minute 33 jedoch wendete sich das Blatt: Freddy Kittler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kittler (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erlangen (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Preussen Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Roten Karte (92.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – JSG Preussen Magdeburg

Möckeraner Turnverein: J. K. Ott – Paulo, Herrmann, Thunert, Ehret, Kollek, Sidibe, Alshaman (70. Alalo), Kulms, Otte, Chornobay

JSG Preussen Magdeburg: Schulze – Kittler, Hahn, Haloum (67. Stodolka), Nolte, Zellner (53. Ritter), Göricke, Kopke (46. Klatt), Wolf, Heyer, (46. Tuchen)

Tore: 1:0 Florian Kulms (19.), 2:0 Ivan Chornobay (24.), 2:1 Freddy Kittler (33.), 2:2 Freddy Kittler (79.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Zuschauer: 25