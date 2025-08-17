Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II heimste der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Andreas Benjamin Baier für Wanzleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Wanzleber legten in der 26. Spielminute nach. Wieder war Baier der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wanzleben-Börde

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Doppelpack von Andreas Benjamin Baier bringt SV Blau-Weiß Empor Wanzleben 2:0 in Führung – 26. Minute

Der Ausgang der Partie ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Yacine-Jocelain Bolou den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (37.). Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Haberland, Müller, Baier, Köchy, Pluntke, Schröder, Fähse, Gawrosch, Hartmann, Robra

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Sommerschuh, Qasemi, Fatah, Trittel, Viohl, Pausch, Rottstock, Flügge, Bolou

Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35