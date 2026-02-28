Kein Punktgewinn für SV Fortuna Magdeburg II: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit 2:3 (2:1) einen Misserfolg gegen die SV Union Heyrothsberge einstecken.

Magdeburg/MTU. Nach haben sich die SV Fortuna Magdeburg II und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 2:3 (2:1) getrennt. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Magdeburg eine Niederlage gegen die SV Union Heyrothsberge schlucken. 2:3 (2:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Henry Sommerschuh das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz (15.).

Minute 15: SV Fortuna Magdeburg II liegt mit 2:0 vorne

Heyrothsberge war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (20.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 32 Minuten legte das Team von Dirk Hoffmann nach und netzte ein weiteres Mal ein (52). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 13

In Minute 72 fiel der finale Treffer der Partie. 27 Minuten nach Anpfiff gelang es Jannes Ziemann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Biederitzer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (72.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Union Heyrothsberge wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 82 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – SV Union Heyrothsberge

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Brosius, Viohl, Riemann, Stielke, Kleinert, Fatah, Qasemi, Haidari, Rottstock, Sommerschuh

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Skrzypszok, Hobohm, Irps, Karmrodt, Kadriu, Ziemann, Wehnert, Montag, Wagner, Ursu

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (8.), 2:0 Joel Agbontean Brosius (15.), 2:1 Ben Wehnert (20.), 2:2 Jakob Theodor Hrachowitz (52.), 2:3 Jannes Ziemann (72.); Schiedsrichter: Emil Uhde (Magdeburg); Zuschauer: 15